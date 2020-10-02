В Харькове уволили директора гимназии, которая не приняла во 2-й класс ребенка погибшего в Ан-26 пилота Алексея Остапенко
Также по факту назначено служебное расследование.
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
"С и. о. министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом срочно отреагировали на ситуацию. Назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранена от исполнения обязанностей", — написал Кучер.
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Кроме того он отметил, что нехватка мест в школах и детсадах — это старая проблема города Харькова.
"Вопрос обучения девочки уже решен", — сообщил председатель Харьковской ОГА.
Напомним, что в Харькове в гимназии отказались принимать дочь погибшего в авиакатастрофе под Харьковом штурмана Алексея Остапенко, а его вдове нахамили.
Семья Остапенко раньше жила в Чугуеве, но после трагедии его жена Елена решила переехать с дочерью Лизой в Харьков.
Как рассказала Елена, когда она пришла в гимназию, ее приняли неприветливо.
"Но директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочки. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – продолжила Елена.
К слову, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.
Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.
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