В Харькове проректора университета подозревают в получении взятки

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "newsroom".

Проректора по хозяйственной части одного из университетов Харькова подозревают в получении взятки. За деньги сотрудник вуза обещал предпринимателю заключить договор о временном хранении имущества. 1 октября проректора задержали во время получения оговоренной суммы.

В рабочем кабинете фигуранта силовики провели обыск и изъяли 21 тысячу гривен.

Ранее мы писали, что в"красную" зону не попал ни один населенный пункт Харьковщины.

Однако «оранжевая» – увеличилась на два района. К Харькову, Люботину, Богодуховскому, Великобурлукскому и Зачепиловскому районам присоединились Первомайский и Харьковский.

Изменился и состав "желтой" зоны. С 5 октября там будут находиться города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы. По сравнению с предыдущим зонированием добавился Близнюковский район, а город Первомайский, Краснокутский и Шевченковский районы вышли из «желтой» зоны в «зеленую».

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Также Politeka писала, что помпезное лечение Кернеса возмутило харьковчан.