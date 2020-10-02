В сети появилась волна слухов о смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса

В Харьковском горсовете сделали заявление, передает "Справжня Варта".

«Геннадий Кернес проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Отделение, в котором находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предполагает у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим объясняется отсутствие какого - либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес, находящийся на излечении в клинике "Шарите", выздоравливает.

Об этом сообщил в Telegram друг харьковского градоначальника бизнесмен Павел Фукс.

В частности, Фукс обнародовал медицинское заключение профессора клиники "Шарите", касающееся самочувствия Геннадия Кернеса.

В документе сказано следующее: "Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп".

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Также Politeka писала, что помпезное лечение Кернеса возмутило харьковчан.