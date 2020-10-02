В Харькове девушка начала разгуливать прямо на дорожной разметке

Видео обнародовал местный Telegram-канал.

Девушка сильно наклонялась и судя по тому, что она была в юбке, водители увидели пикантное шоу.

Кроме того, в видеоролик добавили музыку.

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К слову, на Харьковщине с начала 2020 года сумма задолженности по зарплате выросла почти на 49%.

Зарплаты, выплаты

Об этом сообщили в Главном управлении статистики. На сегодняшний день в регионе зафиксирована рекордная сумма задолженности по зарплатам на предприятиях Харьковской области. 

Задолженность составляет более 546 миллионов гривен, что на 48,9% больше чем в январе текущего года.

Также в управлении отмечают, что лишь за последний месяц задолженность выросла на 8%.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры. 