В Харькове девушка начала разгуливать прямо на дорожной разметке
Видео обнародовал местный Telegram-канал.
Девушка сильно наклонялась и судя по тому, что она была в юбке, водители увидели пикантное шоу.
Кроме того, в видеоролик добавили музыку.
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К слову, на Харьковщине с начала 2020 года сумма задолженности по зарплате выросла почти на 49%.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики. На сегодняшний день в регионе зафиксирована рекордная сумма задолженности по зарплатам на предприятиях Харьковской области.
Задолженность составляет более 546 миллионов гривен, что на 48,9% больше чем в январе текущего года.
Также в управлении отмечают, что лишь за последний месяц задолженность выросла на 8%.
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