В Харькове таксист ударил по голове женщину и забрал у нее смартфон
Об этом сообщил Телеграм-канал "Народный ревизор".
По словам пострадавшей, таксист отказался везти ее по экономному тарифу, после принятого заказа и ожидания его 15 минут.
После начала видеосъемки таксист ударил клиентку по голове рукой, толкнул и забрал телефон.
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Смартфон не хотел отдавать, требуя деньги взамен.
На место вызвали полицию, пострадавшая написала заявление, правоохранители составили протокол.
К слову, стало известно, где в Харьковской области жить опаснее всего.
В ГУ НПУ проанализировали, где преступления совершаются чаще всего и составили рейтинг районов с точки зрения безопасности проживания в них.
Так, самый низкий уровень преступности наблюдается в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском, Краснокутском районах, а также в г. Люботин.
Самыми опасными районами, с наибольшим числом преступлений в этом году, считаются Сахновщинский (89 случаев), Чугуевский (84), Волчанский (75), а также Красноградский (74) районы.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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