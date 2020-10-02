В Харькове таксист ударил по голове женщину и забрал у нее смартфон

Об этом сообщил Телеграм-канал "Народный ревизор".

По словам пострадавшей, таксист отказался везти ее по экономному тарифу, после принятого заказа и ожидания его 15 минут.

После начала видеосъемки таксист ударил клиентку по голове рукой, толкнул и забрал телефон.

Смартфон не хотел отдавать, требуя деньги взамен.

На место вызвали полицию, пострадавшая написала заявление, правоохранители составили протокол.

К слову, стало известно, где в Харьковской области жить опаснее всего.

В ГУ НПУ проанализировали, где преступления совершаются чаще всего и составили рейтинг районов с точки зрения безопасности проживания в них.

Так, самый низкий уровень преступности наблюдается в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском, Краснокутском районах, а также в г. Люботин.

Самыми опасными районами, с наибольшим числом преступлений в этом году, считаются Сахновщинский (89 случаев), Чугуевский (84), Волчанский (75), а также Красноградский (74) районы.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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