Валентин Рейзер - курсант, которого не допустили к полету в котором погибли молодые парни, дал первое после катастрофы интервью

На борту упавшего самолета находились 7 офицеров и 20 курсантов летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, товарищей Валентина, передает "Високий замок".

"Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибюк, Руслан Шеремет... Мне сложно подобрать слова... Трудно осознать, что я потерял столько друзей. И я представляю, какая это страшная утрата для родных".

Ранее мы писали, что в Харькове в гимназии отказались принимать дочь погибшего в авиакатастрофе под Харьковом штурмана Алексея Остапенко, а его вдове нахамили.

Семья Остапенко раньше жила в Чугуеве, но после трагедии его жена Елена решила переехать с дочерью Лизой в Харьков.

Как рассказала Елена, когда она пришла в гимназию, ее приняли неприветливо.

"Но директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочки. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – продолжила Елена.

Директор гимназии Татьяна Кучеренко озвучивает другую версию событий.

"У нас вокруг есть другие школы, могут пойти туда. По словам мамы, в Минобороны ей пояснили, что у нее есть льготы. Но по закону мы можем принимать детей из микрорайона, детей сотрудников, а также братьев и сестер наших учеников. И только после этого любых детей. Но у нас классы переполнены. Ни о каких коленках я не говорила, это фантазии мамы", – сказала Кучеренко журналистам.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.