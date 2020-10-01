Стало известно, где в Харьковской области жить опаснее всего

В ГУ НПУ проанализировали, где преступления совершаются чаще всего и составили рейтинг районов с точки зрения безопасности проживания в них.

Так, самый низкий уровень преступности наблюдается в Валковском, Великобурлукском, Барвенковском, Кегичевском, Краснокутском районах, а также в г. Люботин.

Самыми опасными районами, с наибольшим числом преступлений в этом году, считаются Сахновщинский (89 случаев), Чугуевский (84), Волчанский (75), а также Красноградский (74) районы.

Ранее мы писали, что в центре Харькова 29 сентября заметили уникальный автомобиль Ferrari 458 Spider.

На снимках видно, что суперкар имеет номер с грузинской регистрацией.

“Суперкар Ferrari на грузинских номерах доработан в ателье Novitec Rosso, где специализируются на доводке моторов Ferrari, а потому мощность 4,5-литровой восьмерки увеличена с 570 до 609 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Тюнинг Ferrari 458 Spider также включает карбоновый обвес и 21-дюймовые колесные диски. К тому же, кузов занижен, а салон отделан дорогой кожей, алькантарой и карбоном”, — говорится в сообщении.

Стоимость данной модели колеблется от €220 до €270 тысяч.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.