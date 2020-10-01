В Харькове в гимназии отказались принимать дочь погибшего в авиакатастрофе под Харьковом штурмана Алексея Остапенко, а его вдове нахамили

Семья Остапенко раньше жила в Чугуеве, но после трагедии его жена Елена решила переехать с дочерью Лизой в Харьков, передает «Обозреватель».

Как рассказала Елена, когда она пришла в гимназию, ее приняли неприветливо.

"Но директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочки. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – продолжила Елена.

Директор гимназии Татьяна Кучеренко озвучивает другую версию событий.

"У нас вокруг есть другие школы, могут пойти туда. По словам мамы, в Минобороны ей пояснили, что у нее есть льготы. Но по закону мы можем принимать детей из микрорайона, детей сотрудников, а также братьев и сестер наших учеников. И только после этого любых детей. Но у нас классы переполнены. Ни о каких коленках я не говорила, это фантазии мамы", – сказала Кучеренко журналистам.

К слову, стало известно, как себя чувствует еднственный уцелевший курсант в авиакатастрофе под Харьковом.

Парень находится в Харьковском военном госпитале.

20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, разрешили выйти из больничной палаты на улицу.

Ирина, мама единственного уцелевшего курсанта в авиакатастрофой под Чугуевым Вячеслава Золочевского, приехала в госпиталь к сыну.

"Славик поднял голову. Он был весь в крови и говорил “Мама. Я ночи не сплю. Просто не могу отойти от той ночи", - вспоминает женщина.

Сейчас Вячеславу еще трудно ходить. Перебинтованная голова: у парня сотрясение мозга, множественные ушибы, на лице нет живого места, незначительные ожоги на теле.

Он единственный сумел выбраться из самолета и выжить.

“В рубашке, говорят, родился”, — отмечает он.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.