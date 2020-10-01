Больше сотни активистов пикетируют Харьковский суд

Сегодня в Апелляционном суде обжалуют меры пресечения, избранные подозреваемым в нападении на микроавтобус под Харьковом, которое случилось 27 августа в районе Люботина - неизвестные на автомобиле Mitsubishi заблокировали микроавтобус Mercedes и обстреляли его из травматического оружия.

Сегодня, 1 октября, активисты выйшли под здание суда с требованием освободить задержанных. Как сообщили в пресс-службе ГУН, в акции принимают участие 110 человек.

К слову, в центре Харькова 29 сентября заметили уникальный автомобиль Ferrari 458 Spider.

На снимках видно, что суперкар имеет номер с грузинской регистрацией.

“Суперкар Ferrari на грузинских номерах доработан в ателье Novitec Rosso, где специализируются на доводке моторов Ferrari, а потому мощность 4,5-литровой восьмерки увеличена с 570 до 609 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Тюнинг Ferrari 458 Spider также включает карбоновый обвес и 21-дюймовые колесные диски. К тому же, кузов занижен, а салон отделан дорогой кожей, алькантарой и карбоном”, — говорится в сообщении.

Стоимость данной модели колеблется от €220 до €270 тысяч.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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