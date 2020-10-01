В центре Харькова 29 сентября заметили уникальный автомобиль Ferrari 458 Spider

На снимках видно, что суперкар имеет номер с грузинской регистрацией.

По информации “Топ-Жир”, ранее этот же автомобиль видели в Одессе.

“Суперкар Ferrari на грузинских номерах доработан в ателье Novitec Rosso, где специализируются на доводке моторов Ferrari, а потому мощность 4,5-литровой восьмерки увеличена с 570 до 609 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Тюнинг Ferrari 458 Spider также включает карбоновый обвес и 21-дюймовые колесные диски. К тому же, кузов занижен, а салон отделан дорогой кожей, алькантарой и карбоном”, — говорится в сообщении.

Стоимость данной модели колеблется от €220 до €270 тысяч.

"Массы беднее , один богатеет", " Это Кернеса новая инвалидная коляска", " Это просто бытовая техника! А мы ещё живём показателем важности при наличии особенной машины", "Банановая ре публика пропасть богатые бедные среднего класса нет", - пишут пользователи сети в комментариях.

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