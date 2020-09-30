Стало известно, как себя чувствует еднственный уцелевший курсант в авиакатастрофе под Харьковом
Парень находится в Харьковском военном госпитале, передает "ТСН".
20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, разрешили выйти из больничной палаты на улицу.
Ирина, мама единственного уцелевшего курсанта в авиакатастрофой под Чугуевым Вячеслава Золочевского, приехала в госпиталь к сыну.
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"Славик поднял голову. Он был весь в крови и говорил “Мама. Я ночи не сплю. Просто не могу отойти от той ночи", - вспоминает женщина.
Сейчас Вячеславу еще трудно ходить. Перебинтованная голова: у парня сотрясение мозга, множественные ушибы, на лице нет живого места, незначительные ожоги на теле.
Он единственный сумел выбраться из самолета и выжить.
“В рубашке, говорят, родился”, — отмечает он.
Ранее мы писали, что мама погибшего под Харьковом в авиакатастрофе курсанта опубликовала на своей странице трогательный пост памяти сына.
"Мой милый сынок, вчера 25.09. 2020 погиб в авиакатастрофе. Люблю тебя, ты в моем сердце навсегда", — написала Елена.
Мама погибшего курсанта также опубликовала фотографии сына.
Пользователи выражают Елене искреннее сочувствие, отмечая, что плачет вся Украина. В комментариях парня воспоминают как всегда светлого, позитивного и доброго.
Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.
Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.
Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.