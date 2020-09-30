Харьковчанин, который стал свидетелем авиакатастрофы под Харьковом, рассказал о том, что происходило в тот вечер

Об этом он сообщил "BBC News Украина".

Ярослав Тарасов увидел крушение самолета из окна своего автомобиля, в котором ехал с девушкой.

Он рассказал, что самолет летел очень низко. При этом был слышен гул, вероятно от того, что работал только один двигатель.

"Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два, в полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на пузо", - говорит Тарасов.

Ранее мы писали, что мама погибшего под Харьковом в авиакатастрофе курсанта опубликовала на своей странице трогательный пост памяти сына.

"Мой милый сынок, вчера 25.09. 2020 погиб в авиакатастрофе. Люблю тебя, ты в моем сердце навсегда", — написала Елена.

Мама погибшего курсанта также опубликовала фотографии сына.

Пользователи выражают Елене искреннее сочувствие, отмечая, что плачет вся Украина. В комментариях парня воспоминают как всегда светлого, позитивного и доброго.

Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.