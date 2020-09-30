Харьковчанин, который стал свидетелем авиакатастрофы под Харьковом, рассказал о том, что происходило в тот вечер
Об этом он сообщил "BBC News Украина".
Ярослав Тарасов увидел крушение самолета из окна своего автомобиля, в котором ехал с девушкой.
Роскошная Джоли в изумрудном платье показала истинное счастье: Питт не мог не влюбиться
Ураган надвигается на Харьков в разгар карантина: сделано срочное предупреждение
Печальную тайну бездетной Ольги Бузовой раскрыли в сети: "Если она забеременеет, то..."
"Ехали семьей": появились кадры трагического ДТП под Одессой, авто отбросило на знак
Он рассказал, что самолет летел очень низко. При этом был слышен гул, вероятно от того, что работал только один двигатель.
"Такое гудение может быть лишь на последних мощностях самолета и на одном двигателе. Там их два, в полете он не горел. И я не уверен, что он зацепился за что-то крылом, он просто приземлился так на пузо", - говорит Тарасов.
Ранее мы писали, что мама погибшего под Харьковом в авиакатастрофе курсанта опубликовала на своей странице трогательный пост памяти сына.
"Мой милый сынок, вчера 25.09. 2020 погиб в авиакатастрофе. Люблю тебя, ты в моем сердце навсегда", — написала Елена.
Мама погибшего курсанта также опубликовала фотографии сына.
Пользователи выражают Елене искреннее сочувствие, отмечая, что плачет вся Украина. В комментариях парня воспоминают как всегда светлого, позитивного и доброго.
Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.
Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.
Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.