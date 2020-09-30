Очередь из скорых в инфекционную больницу Харькова показали в сети
Харьков live опубликовал соответствующий пост в Фейсбук.
"22 инфекционка. Очередь из скорых туда. По словам тёщи, которая работает на скорой, машины заполнены больными коронавирусом", - говорится в сообщении.
"А вам санитарки нужны? А то в военном госпитале ненужные с сегодняшнего дня начинаем искать работу", "Смотрите на медиков и делайте выводы", "А почему нет спецкостюмов? Где защита бригад?", " Покажите видео где заполненные палаты ?Я не верю", - пишут в комментариях украинцы.
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Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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