Очередь из скорых в инфекционную больницу Харькова показали в сети

Харьков live опубликовал соответствующий пост в Фейсбук. 

"22 инфекционка. Очередь из скорых туда. По словам тёщи, которая работает на скорой, машины заполнены больными коронавирусом", - говорится в сообщении. 

"А вам санитарки нужны? А то в военном госпитале ненужные с сегодняшнего дня начинаем искать работу",  "Смотрите на медиков и делайте выводы",  "А почему нет спецкостюмов? Где защита бригад?", " Покажите видео где заполненные палаты ?Я не верю", - пишут в комментариях украинцы.

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