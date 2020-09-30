Суд Харькова вынес приговор мужчине, который избил незнакомца в очереди
Конфликт между произошел из-за места в очереди.
Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Известно, что инцидент произошел в магазине 30 декабря 2019 года. Харьковчанин поссорился с незнакомцем из-за того, что тот "неправильно стоял в очереди". Потом он ударил жертву в подбородоки ушел. У пострадавшего диагностировали двусторонний перелом челюсти.
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В ходе разбирательства мужчина полностью признал свою вину.
За нанесение телесных повреждений средней тяжести суд приговорил жителя Харькова к 1,5 годам лишения свободы с двухлетним условным сроком. Также его обязали заплатить пострадавшему моральный ущерб, который составит 50 тысяч гривен.
К слову, харьковским врачам пришлось принимать роды прямо в машине
Ночью 29 сентября скорая получила вызов из села Шебелинка Балаклейского района, где у беременной 28-летней женщины начались роды.
Когда медицинская бригада, прибывшая на вызов, уже везла женщину в роддом, беременная начала рожать.
Принимать роды медикам пришлось в машине. Все прошло удачно, родился мальчик весом 3200 граммов и ростом 52 сантиметра.
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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