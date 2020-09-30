Харьковским врачам пришлось принимать роды прямо в машине

Ночью 29 сентября скорая получила вызов из села Шебелинка Балаклейского района, где у беременной 28-летней женщины начались роды.

Когда медицинская бригада, прибывшая на вызов, уже везла женщину в роддом, беременная начала рожать, передает slk.kh.ua.

Принимать роды медикам пришлось в машине. Все прошло удачно, родился мальчик весом 3200 граммов и ростом 52 сантиметра.

К слову, в Харькове переполнены областные больницы, где лечат больных китайским вирусом.

В департаменте здравоохранения Харьковского горсовета ситуацию не прокомментировали.

Но, издание "Объектив" ссылаясь на собственные источники информирует, что ситуация не улучшилась.

В областной инфекционной больнице свободных мест уже нет. Все 315 коек заняты. Только 28 сентября в клинику госпитализировали 76 больных, сообщил директор медучреждения Павел Нартов.

"У нас тяжелых больных много. И наша больница-это большая реанимация. У нас больше 140 больных, которые находятся на кислороде. У нас реанимация на 12 коек – у нас там все больные, заняты все места. У нас есть дополнительно еще кислородные аппараты, на которых находятся больные не в реанимации, а в обычных отделениях", - сообщает Павел Нартов, директор Харьковской областной инфекционной больницы

Полностью заполнен СОVID-пациентами и диспансер радиационной защиты населения. Там осталось лишь три зарезервированных места, которые скоро будут заняты.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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