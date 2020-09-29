Два малолетних парня устроили пожар в Харькове
"В Купянском районе Харьковской области два подростка 2003 и 2006 г.р. подожгли сухую траву. Пожар мог перейти на храм, который находится неподалеку", — сообщили в Купянском отделении ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате пожара в пгт Кившировка возле ФОК “Металлург” выгорело около гектара травы.
Виновники пожара были найдены спасателями совместно с полицией.
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