Синоптики предупреждают харьковчан о сильном, штормовом ветре
По данным синоптиков, сегодня, 29 сентября, скорость ветра в регионе достигнет 15-20 м/с. Днем - местами кратковременные дожди.
Температура воздуха днем составит 20-22 градуса.
Кроме того мы писали, что в Харьковской области за сутки китайский вирус подтвержден у 426 человек - самый большой показатель в Украине.
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Согласно данных СНБО, всего по состоянию на утро 29 сентября китайский вирус лабораторно подтвержден у 18129 человек.
Всего в регионе от последствий ковида 341 человек умерли (8 случаев за минувшие сутки), 4331 пациента выздоровели, продолжают болеть 13457 человек.
К слову, 28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.
Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области остаются в оранжевой карантинной зоне.
Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области попали в "желтую" зону.
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