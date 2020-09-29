В Харьковской области за сутки китайский вирус подтвержден у 426 человек - самый большой показатель в Украине

Согласно данных СНБО, всего по состоянию на утро 29 сентября китайский вирус лабораторно подтвержден у 18129 человек.

Всего в регионе от последствий ковида 341 человек умерли (8 случаев за минувшие сутки), 4331 пациента выздоровели, продолжают болеть 13457 человек.

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К слову, 28 сентября вступило в силу новое карантинное зонирование.

Харьков, Люботин, а также Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области остаются в оранжевой карантинной зоне.

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Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области попали в "желтую" зону.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры. 