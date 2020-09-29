Сегодня, 29 сентября, на Мемориале Славы прощаются с 20-летним Виталием Вильховым, который погиб в авиакатастрофе под Харьковом
Молодой человек получил 90% ожогов тела и множественные травмы во время крушения самолета АН-26 под Чугуевом.
Несмотря на усилия врачей - парень умер.
Прощание с остальными погибшими во время авиакатастрофы под Чугуевом состоится после завершения экспертиз.
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К слову, погибший в авиакатастрофе под Харьковом курсант с детства мечтал быть летчиком
Около 10:50 в субботу, 26 сентября, погиб один из курсантов Харьковского университета им И. Кожедуба, который пострадал при авиакатастрофе. Его доставили в больницу с 90% ожогов тела в тяжелом состоянии. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, однако спасти его так и не смогли.
На момент смерти Виталию Вильховому было 20 лет, родом он из города Сосновка Львовской области. В 2018 году он закончил Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут. После этого он поступил в Харьковский университет им. И. Кожедуба. Заместитель начальника лицея им. Героев Крут Тарас Гривул рассказал, что курсант всегда отличался от своих сверстников и был целеустремленным.
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