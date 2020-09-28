В Харьковской области превышены два критерия, необходимые для ослабления карантина

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Критерий заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения составляет 183,1, что в 4,5 раза выше нормы (должно быть менее 40). Загруженность коек в больницах за последние пять дней (с 23 по 27 сентября) тоже не была в норме и составляла от 50,8 до 57,3 % при норме менее или равно 50%.

Третий показатель - охват тестированием за последние семь дней - норме соответствует (117,4 на 100 тысяч населения, должно быть более 24). В больницах первой волны сегодня есть 2333 кровати.

К слову, на Харьковщине увеличилось количество летальных случаев.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.

За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.

За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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