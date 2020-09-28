Геннадий Кернес прокомментировал решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова

Об этом Кернес заявил в комментарии "Стране", который он передал через родственников.

Важно отметить, что это первый публичный комментарий Кернеса с момента его болезни.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днём рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", - заявил Кернес.

Как передает издание, семья, близкие друзья, политики Харькова воспринимают выдвижение Добкина как политическое предательство со стороны человека, который назвал себя учеником Кернеса.

К слову, мэр Харькова Геннадий Кернес, находящийся на излечении в клинике "Шарите", выздоравливает.

Об этом сообщил в Telegram друг харьковского градоначальника бизнесмен Павел Фукс.

В частности, Фукс обнародовал медицинское заключение профессора клиники "Шарите", касающееся самочувствия Геннадия Кернеса.

В документе сказано следующее: "Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп".

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Также Politeka писала, что помпезное лечение Кернеса возмутило харьковчан.