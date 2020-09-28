На Барабашово неизвестные обстреляли церковь
Обстреляли часовню, которую вчера, 27 сентября, освятили.
Предположительно, обстрел велся из проезжающей мимо машины. Все обстоятельства выясняются.
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К слову, на Харьковщине преступник убил человека, отдыхавшего на природе, и еще одного ранил - теперь он пойдет под суд.
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«В суд направлено обвинительное заключение в отношении 53-летнего ранее судимого мужчины по факту умышленного убийства и незаконного ношения огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, в июне 2020 года житель Барвенковского района спровоцировал ссору с группой отдыхающих, которые находились в лесопосадке.
Мужчина требовал, чтобы его отвезли домой, но получил отказ. Тогда 53-летний злоумышленник открыл огонь из оружия по толпе людей.
В результате от полученных ранений погиб 26-летний житель Харьковщины. Его 36-летний товарищ был госпитализирован.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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