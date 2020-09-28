В Харькове резко похолодает и пройдут дожди

Ночью 28 сентября ожидается температура от 9 до 14 градусов тепла, предвидится небольшой кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра 15-20 м/с.Днем будет до 20-25 градусов тепла, осадков не предвидится, местами возможны порывы ветра 15-20 м/с., передает "Синоптик".

В ночь на 29 сентября столбик термометра покажет от 8 до 13 градусов тепла, погода без существенных осадков, ветер — 7-12 м/с. Днем температура поднимется до 18-23 градусов, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью 30 сентября отметка на термометре опустится до 8-13 градусов тепла. В светлое время суток ожидается температура от 15 до 20 градусов тепла, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер — 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

К слову, на Харьковщине увеличилось количество летальных случаев.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.

За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.

За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

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