На Харьковщине увеличилось количество летальных случаев

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.

За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.

За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.

Politeka писала, что украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина. Решение о пересмотре зонирования было утверждено во время заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.

По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинская столица вышла из оранжевой зоны карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения.

Новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.

В красную зону попали Тернополь и Бережаны, и теперь в этих населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.

В столице, которую "отправили" в желтую зону, теперь нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).

Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.

Как писала Politeka, друг Кернеса раскрыл правду о самочувствии харьковского мэра: "Прогресс есть, но...".

Также Politeka сообщала, в Харькове школьников активно отправляют на дистанционку, появились цифры.