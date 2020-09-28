На Харьковщине увеличилось количество летальных случаев
По данным Системы мониторинга распространения эпидемии китайского вируса СНБО Украины, за 27 сентября скончалось еще два человека.
За все время в Харьковской области известно о 333 летальных случаях от COVID-19.
За сутки в Харьковской области заразились китайским вирусом 339 человек.
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Politeka писала, что украинцам анонсировали новые ограничения в рамках адаптивного карантина. Решение о пересмотре зонирования было утверждено во время заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС.
По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, украинская столица вышла из оранжевой зоны карантина, и это подразумевает некоторые смягчения для населения.
Новое зонирование по решению Госкомиссии вступит в силу с понедельника, 28 сентября, и будет действовать в течение следующих двух недель.
В красную зону попали Тернополь и Бережаны, и теперь в этих населенных пунктах будет ограничена работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов.
В столице, которую "отправили" в желтую зону, теперь нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства (+ ограничения "зеленой" зоны).
Напомним, в Харькове главврач инфекционки купил роскошное авто за 860 тысяч: появилась декларация медика.
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