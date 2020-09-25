Пожар начался в квартире на втором этаже

В Харькове горела квартира в двухэтажном жилом доме

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что пожар произошел в центре города, на улице Конторской, в доме, который был построен еще в 1917 году.

Сообщение о возгорании было получено спасателями в четверг, 24 сентября около 18 часов.

Ликвидировать возгорание на площади 200 кв. метров удалось лишь сегодня, 25 сентября, в 1 ночи. К сожалению, не удалось обойтись без жертв. По данным спасателей, в результате ЧП погибли два человека.

Всего в доме находится восемь квартир, возгорание возникло в квартире, находящейся на втором этаже. Разгоревшись, пламя огня перебросилось на чердак и крышу.

К тушению возгорания привлекли 56 человек личного состава и 16 единиц специальной техники. На данный момент причина пожара неизвестна.

Politeka писала, что в Киеве в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар. Так, сообщается, что на Троещине продолжается ликвидация серьезного пожара в жилом доме.

"Утро начинается не с кофе: серьезный пожар жилого дома в Киеве на улице Закревского, 41 А, Троещина. На месте спасатели ГСЧС. Предварительно огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется", - говорится в сообщении.

В среду, 23 сентября, в Софиевской Борщаговке загорелся шестиэтажный жилой дом. Сообщается, что вначале огонь вспыхнул на шестом этаже здания, затем перебросился на крышу дома.

Пожарным в количестве 36 человек, подкрепленным семью единицами спецтехники, удалось локализовать возгорание. Однако огонь успел уничтожить 300 квадратных метров площади здания.

Напомним, харьковчанка придумала, как бесплатно кормить семью и загремела в суд.

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