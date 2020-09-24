На Харьковщине со здания банка сорвали флаг Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, в полицию позвонил директор банка, который рассказал, что неизвестные ночью сорвали флаг со здания банка.

Правоохранителям удалось выяснить, что государственный символ сорвали две несовершеннолетние девушки - 14 и 15 лет. Они пояснили, что около 11 часов вечера 22 сентября прогуливались по городу и решили устроить фотосессию с государственным флагом и сорвали его со здания.

Полицейские провели профилактическую беседу с детьми.

Кроме того, по данным полиции, в отношении родителей подростков в полиции составили протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Ранее сообщалось, что в России мужчина поднял над своим домом флаг Украины, пытаясь привлечь внимание к проблеме политзаключенных, удерживаемых Кремлем. Так, весной 2019 года российский активист Владимир Егоров из Тверской области повесил над своим домом украинский флаг и провозгласил личные 22 сотки территории Украины.

Напомнить, в Одессе активизировалась банда, под удар попали пассажиры маршруток: "заходят по трое".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.