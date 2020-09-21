На Харьковщине в Первомайском лицее учительница истории ударила школьницу учебником
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видеосюжет программы "Вікна-новини".
Как рассказала мама пятиклассницы Марии Безбабных, учительница истории ударила ее дочь учебником по голове.
Сама педагог, Алена Коваленко, утверждает, что лишь коснулась учебником головы девочки.
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"Она игралась с учебником, я этот учебник закрыла, затем положила его на стол, она продолжила шататься, я дотронулась книгой до ее лобика", – рассказывает она.
Учитель извинилась перед родителями, однако те, неудовлетворенные мягким наказанием учительницы (ту, после служебной проверки, отстранили от проведения уроков в трех классах и вынесли выговор), добиваются увольнения Коваленко.
Родители девочки обратились к полицейским, в разговоре с которыми учительница истории подтвердила факт инцидента.
Информация о происшествии внесена в Единый журнал учета правонарушений, материалы переданы в ювенальную превенцию.
В отношении женщины составят протокол по статье 173-4 КУоАП Украины (буллинг), после чего материалы дела должны передать в суд.
Politeka писала, что на Буковине учитель не выдержал нарушения дисциплины на уроке и избил 10-классника. Селяне возмущены поведением преподавателя, а в школе оправдываются тем, что отношения у педагога со старшеклассниками не сложились уже давно.
Это произошло еще в прошлом году, но видео появилось только сейчас в интернете. Учитель физики ударил по голове ученика, затем толкнул его на парту. Учитель физики Виктор Драгомарецкий в школе работает по совместительству – преподает только в этом классе. Признается, что даты тоже не вспоминает, но говорит — ученики постоянно пытаются сорвать уроки, поэтому у него сдали нервы, о чем теперь сожалеет.
Напомним, на Херсонщине учитель избил ученика.
Также мы сообщали, что появились нормы поведения учителей в соцсетях.
Еще Рoliteka писала, что учитель-тиран поиздевался над 8-летней школьницей.