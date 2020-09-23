У Харкові місцева мешканка за кілька місяців вкрала з супермаркетів понад 30 кілограм м'яса

Про це інформує Politeka з посиланням на місцеве видання Місто Х.

Повідомляється, що заповзятливій дамочці вдалося винести з магазинів м'ясних виробів на суму близько 5 тисяч гривень.

Так, в липні минулого року вона взяла зі стелажа магазину "Fozzy" трикілограмовий свинячий ошийок за 500 грн, і, минаючи каси, пішла додому. Безкарність їй так сподобалася, що жінка ще три рази приходила в м'ясний відділ цього магазину і кожен раз виносила звідти по кілька кг свинини, поки її дії не припинила охорона.

Злодійка не розгубилася і "перебазувалася" в "Сільпо", звідки винесла за три дні 6 кілограм м'яса. Після цього знову пішла в "Ашан", намагалася винести звідти 3 кг свинячої корейки, проте цього разу охорона була напоготові – жінку в магазин не пустили.

У лютому поточного року похід в "Фоззі" завершився для неї вдало – там вона вкрала 2,5 кг індичого філе, а наступного дня винесла звідти ж 2 кг свинини і 3,5 кг свинячої відбивної.

Коли "любителька" м'ясного знову навідалася в "Ашан" цього разу за свининою, охоронці зупинили її і передали поліцейським.

Днями Київський районний суд Харкова виніс жінці вирок. Злодійка відбулася двома роками умовного терміну-суд врахував те, що вона виховує неповнолітню дитину.

Politeka писала, що нерідко буває так, що правоохоронці використовують своє службове становище в особистих цілях. Про один такий випадок стало відомо в Одесі. Там співробітник патрульної поліції зі своїм знайомим викрали автомобіль. Інцидент стався ще в лютому місяці цього року на вулиці непрямій.

Поліцейський з товаришем зняли з чужого автомобіля марки BMW номери, замінили їх на інші, потім викликали Евакуатор і на ньому перевезли крадену машину до приятеля додому в Біляївський район. Під час транспортування водій евакуатора просто не здогадувався, що співробітник поліції краде транспортний засіб.

Нагадавши, в Одесі активізувалася банда, під удар потрапили пасажири маршруток: "заходять по троє".

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