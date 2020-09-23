В Харькове местная жительница за несколько месяцев украла из супермаркетов более 30 килограмм мяса

Об этом информирует Politeka со ссылкой на местное издание Город Х.

Сообщается, что предприимчивой дамочке удалось вынести из магазинов мясных изделий на сумму около 5 тысяч гривен.

Так, в июле прошлого года она взяла со стеллажа магазина "Fozzy" трехкилограммовый свиной ошеек за 500 грн, и, минуя кассы, пошла домой. Безнаказанность ей так понравилась, что женщина еще три раза приходила в мясной отдел этого магазина и каждый раз выносила оттуда по несколько кг свинины, пока ее действия не пресекла охрана.

Воровка не растерялась и "перебазировалась" в "Сильпо", откуда вынесла за три дня 6 килограмм мяса. После этого вновь пошла в "Ашан", пыталась вынести оттуда 3 кг свиной корейки, однако на этот раз охрана была начеку – женщину в магазин не пустили.

В феврале текущего года поход в "Фоззи" завершился для нее удачно – там она украла 2,5 кг индюшиного филе, а на следующий день вынесла оттуда же 2 кг свинины и 3,5 кг свиной отбивной.

Когда "любительница" мясного вновь наведалась в "Ашан" на этот раз за свининой, охранники остановили ее и передали полицейским.

На днях Киевский районный суд Харькова вынес женщине приговор. Воровка отделалась двумя годами условного срока – суд учел то, что она воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Politeka писала, что нередко бывает так, что стражи порядка используют свое служебное положение в личных целях. Об одном таком случае стало известно в Одессе. Там сотрудник патрульной полиции со своим знакомым угнали автомобиль. Инцидент произошел еще в февраля месяце этого года на улице Косвенной.

Полицейский с товарищем сняли с чужого автомобиля марки BMW номера, заменили их на другие, потом вызвали эвакуатор и на нем перевезли краденную машину к приятелю домой в Беляевский район. Во время транспортировки водитель эвакуатора просто не догадывался, что сотрудник полиции крадет транспортное средство.

Напомним, в Одессе активизировалась банда, под удар попали пассажиры маршруток: "заходят по трое".

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