В Харькове медперсонал местной 25-й больницы, в которую начали принимать пациентов с китайским вирусом, возвращаются к работе
Об этом передает Politeka со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Pavlovsky News.
Так, стало известно, что медики передумали увольняться в связи с тем, что им пообещали существенные надбавки к зарплатам.
По словам замдиректора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадия Бондарчука, медработникам уже с текущего месяца добавят к зарплатам 300% надбавку.
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Вернулись к работе, утверждает чиновник, уже девять человек. Продолжаются переговоры местных властей с другими медиками, которые приняли решение уволиться.
Отныне каждый, кто решил вернуться, будет зарабатывать в среднем по 18-20 тысяч гривен каждый месяц.
Politeka писала, что харьковская городская больница №25 не готова к наплыву новых пациентов с китайским вирусом. В связи со сложившейся ситуацией, медики стали увольняться, а пациенты массово жалуются на то, что к ним никто из врачей не подходит, ссылаясь на то, что им некогда.
"Наша работа превратилась в ад. Защитных костюмов нет, респираторов нет, только одноразовые маски. Медсестры пишут заявления, потому что не хотят заразиться и подвергнуть опасности близких. Бросились за одноразовыми халатами, их – несколько штук. Сказали, носите целый день", – жалуется один из медработников этой больницы.
Кроме того, медработники сообщают о том, что в больнице нет достаточного количества лекарств от китайского вируса.
"Просить пациентов купить за свои деньги нельзя, а по протоколу медикаментов не хватает. Лечим тем, что есть", – сообщил один из врачей.
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