У харьковского мэра Геннадия Кернеса хотят скрыть информацию о реальном самочувствии чиновника

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на информацию Telegram-канала Украина Сейчас.

Делается это якобы с целью того, чтобы не было препятствий при выдвижении харьковского градоначальника кандидатом на пост городского головы на ближайших местных выборах.

Сообщается, что фотографии Геннадия Кернеса, которую активно распространяют СМИ, и которую якобы сделали сегодня, на самом деле уже несколько месяцев.

В сети пишут, что сделан этот кадр действительно в немецкой клинике Шарите, но не в сентябре 2020-го, а несколько месяцев назад, когда Кернеса тайно привезли в эту клинику в первый раз.

Утверждается, что на данный момент Геннадий Адольфович находится в этой же палате и наблюдает его тот же лечащий врач. Однако, по данным немецкого таблоида Bild, Кернесу не становится лучше с каждым днем, как об этом говорят в его команде. Журналисты пишут, что харьковский мэр по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии.

Politeka сообщала о том, что стало известно, будет ли Геннадий Кернес участвовать в местных выборах. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Кернес будет участвовать в выборах, однако лично регистрироваться на местных выборах Кернес не будет. Поэтому необходимые документы за него предоставят представители его партии.

"Он не обязан на регистрации присутствовать лично , поскольку он идет от партии, поэтому документы будет подавать партия. У Блока Кернеса "Успешный Харьков” не имеет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса", – рассказал Сидоренко.

Напомним, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Германию. Известно, что борт приземлился в аэропорту Шёнефельд близ Берлина. Сам Геннадий Адольфович находился в тяжелом состоянии. Известно, что кортеж Кернеса в срочном порядке доставил мэра в аэропорт. Кернес был без сознания. Кернеса приняли врачи в клинике Шарите. У него взяли все необходимые анализы, которые в Харькове не делают.

Напомним, харьковчане возмутились срочной эвакуацией Кернеса в Германию.

Как сообщала Politeka, один только личный борт почти 2 млн: во сколько обошелся перелет и лечение Кернеса.

Также Politeka писала, что помпезное лечение Кернеса возмутило харьковчан.