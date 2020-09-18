Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ) и ГП «Завод имени Малышева» (ЗИМ) начинают реализацию программы модернизации основного боевого танка Т-64БМ2

Сейчас сотрудничество находится на этапе подписания договора и создания необходимой конструкторской документации.

Об этом заявил директор ХБТЗ Вячеслав Стрелец в ходе визита на предприятие губернатора Харьковской области Алексея Кучера, сообщает Харьковская облгосадминистрация.

Также он сообщил, что на данный момент предприятие получило заявку от Министерства обороны Украины на проведение капитального ремонта 13 единиц техники.

"В настоящее время у предприятия есть заказ на проведение капитального ремонта 13 единиц техники. Сейчас проводится подготовка к выполнению этого контракта. Его стоимость - 136 млн грн. Это заказ от Минобороны", - рассказал директор завода.

Ранее мы писали, что на Харьковщине около водохранилища нашли боеприпасы.

17 сентября пиротехники обследовали в Харькове территории по выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Известно, что на отдельных территориях уничтожено четыре артснаряда, одну минометную мину, одну авиабомбу и 100 патронов.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.