На Харьковщине около водохранилища нашли боеприпасы

17 сентября пиротехники обследовали в Харькове территории по выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает Depo.Харьков.

Известно, что на отдельных территориях уничтожено четыре артснаряда, одну минометную мину, одну авиабомбу и 100 патронов.

Ранее мы писали, что стало известно, во сколько обошёлся перелёт и лечение мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Услуги воздушной "скорой помощи" стоили 1,7 миллиона гривен. Еще один платеж на 4,124 миллиона гривен сделали за "медицинские услуги".

Все это стало известно из декларации харьковского мэра.

Оплату совершили в среду, как раз в этот день Кернеса и увезли.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.