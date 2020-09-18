Очередь в девятой поликлинике Харькова показали в сети

С семи утра очередь в изолятор была больше 30 человек, за это время никто не убирал, также не открыли отдельный вход, сообщает телеграм-канал "ХК".

"Карантин в 9 поликлинике. Очередь в изолятор больше 30 человек. Люди сидят с 7 утра. За это время никто ни разу не убрал, отдельный вход не открыт", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса

Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.

За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.