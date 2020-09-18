В Харькове известный детский врач Олег Басилайшвили выпал из окна собственной квартиры

Новость о смерти потрясла друзей, коллег и родителей маленьких пациентов.

Незадолго до гибели доктор поборол китайский вирус, который проходил умеренно тяжело. У него было много планов на будущее – собирался открыть новую клинику, передает "Обозреватель".

Говорят, что Басилайшвили мог за 15 минут, практически не разговаривая, установить диагноз и назначить правильное лечение малышу.

"Да, порой можно было услышать от родителей его маленьких пациентов, что Олег Валентинович немногословный и авторитарный в тактике лечения. Но у каждого доктора есть ситуации, когда он переживает болезнь своего маленького пациента не менее глубоко, чем его родители. Вне работы Олег Валентинович всегда был остроумным и позитивно настроенным", – поделился коллега Басилайшвили, директор медицинского центра Александр Золотарев.

Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса

Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.

За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.