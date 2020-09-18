Всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса

Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей. 

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.

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За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.

коронавирус, медики, авто

Ранее мы писали, что вХарькове "герой парковки" оставил свое авто возле приемного отделения больницы.

Водитель Mitsubishi Lancer перекрыл проезд для скорой помощи у приемного отделения харьковской городской больницы №17.

"Олень перекрыл подъезд в приемное отделение 17-й больницы. Полиция ничего не делает. Скорая не может подъехать к больным", - говорится в сообщении.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.