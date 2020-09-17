Харьковчан с подозрением на китайский вирус будут дополнительно обслуживать городские больницы

Теперь таких пациентов лечебные учреждения будут принимать по очереди.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова, передает Харьков Today.

"Сегодня уже везут всех пациентов в больницу №25 с COVID-19. Они теперь будут принимать по графику, по очереди. Больницы на своем уровне, как я понимаю, согласовывают по количеству коек, пациентов, потому что в "инфекционке" сейчас, так сказать, аншлаг. Сегодня начмед говорит, что пока ни одной "скорой" не было. Значит, всех все-таки везут туда. Сегодня принимает больница №25, еще будут принимать №13 и №17. В "чернобыльской" сложнее ситуация, каждый раз нужно спускаться с четвертого этажа, чтобы забрать пациента, поэтому логичнее работать на переводы, хотя тоже самое приемное отделение готово для приема пациентов непосредственно", — пояснила она.

Попова уточнила, что в Харькове с проверкой была комиссия из Министерства здравоохранения, которая указала на то, что маршрут пациента с подозрением на СOVID-19 был неправильным.

К слову, мэра Геннадия Кернеса утром доставили в берлинскую клинику «Шарите».

Об этом в Telegram сообщил друг мэра Харькова, бизнесмен Павел Фукс.

«Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику «Шарите». Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — написал Фукс.

Чтобы посмотреть видео - нажмите на эту ссылку.

Фукс выложил видео изнутри самолета. На нем видно обслуживающий персонал у капсулы, в которой перевозят пациентов.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.