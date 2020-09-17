Пассажир харьковского метро не пришел в суд и ему выписали огромный штраф

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений.

В 19 августа мужчина находился на станции метро "Индустриальная" без маски на лице, чем нарушил правила карантина (ст. 44-3 КУоАП).

На в суд мужчина не пришел, хотя о времени и месте рассмотрения дела ему сообщали, причину неявки не назвал.

Судья признала мужчину виновным и назначила штраф в 17 тысяч гривен. Также он должен заплатить судебный сбор — 420 гривен 40 копеек.

"До людей не доходит, хоть кол на голове теши", " Платят не за маску а за то что попался "нетормозите", " В середине дня составы ходят раз в 8 минут,вагоны забиты. Оштрафуйте руководство метрополитена!", " И то что водил штрафуют маршруток это все Филькина грамота. Даже до суда не доходит, а народ только пугают", " Так какой же штраф, если конституционный суд сказал четко и ясно-маски не законны", "И то что водил штрафуют маршруток это все Филькина грамота. Даже до суда не доходит, а народ только пугают", "Интересно, где он их возьмёт, эти 17 тысяч не карманные деньги", - возмущаются харьковчане.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.