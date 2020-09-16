Известный харьковский педиатр покончил жизнь самоубийством

Трагедия произошла в переулке Подольском в Харькове. Мужчину в крови на асфальте обнаружили прохожие и немедленно позвонили в полицию.

Позже стало известно, что погибший – известный в Харькове детский врач-педиатр Олег Басилайшвили. Об этом сообщила его жена Ирина Борзова на своей странице в Facebook.

Он проработал педиатром более 25 лет, на его счету сотни спасенных жизней. В социальных сетях родители его маленьких пациентов пишут благодарственные посты за спасение своих малышей.

"Не верю... Такие люди не должны уходить ((( Самый лучший врач и интересный человек!

Он вел нашу дочку с 8 месяцев, вот только недавно вспоминали как мы вместе давно и как нам с ним спокойно. Да что там он и нам, взрослым, помогал не раз. Не верю... ", - написала украинка в комментариях.

Ранее мы писали, что в конце сентября этого года школы закроются.

Таким мнением поделился известный инфекционист Андрей Александрин.

“Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, ибо хоть дети не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются”, - заявил Александрин.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.