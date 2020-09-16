В Харькове заметили редчайший автомобиль

Дорогой и элитный автомобиль Audi RS7 Sportback увидели на парковке, сообщает в Инстаграме kharkiv_cars.

На данный момент в Украине таких машин пока всего две.

В Харькове увидели дорогой элитный автомобиль Audi RS7 Sportback.

Авто имеет 600 лошадиных сил и может разогнаться до 250 километров в час. На европейский рынок машина вышла в конце 2019 года.

"Это законно вообще?", "Столько ворюг в стране, не удивительно что скупают все пока не накрыли", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что государственное предприятие "Завод имени В.А. Малышева" получит новое название.

Об этом стало известно из сообщения общественной организации "Cвітанок", которая активно участвует в процессе декоммунизации.

На своей странице в соцсетях организация обнародовала ответ "Укроборонпрома" Украинскому институту национальной памяти.

В Институте призвали концерн найти для завода другое название, поскольку Вячеслав Александрович Малышев был советским государственным деятелем, министром и членом ЦК КПСС, а потому, согласно закону о декоммунизации, предприятия, улицы и т. д не могут быть названы его именем.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".