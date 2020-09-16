Харьковчан предупреждают о похолодании и заморозках

В пятницу возможны небольшие дожди, а в воскресенье не исключают заморозки, передает "Харьков Тудей".

18 сентября в Харьковской области произойдет существенное изменение погоды.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

"Ожидается понижение температуры воздуха, особенно дневной, на 7-11 градусов. Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами пройдут небольшие дожди, хотя заметного увлажнения не прогнозируется", — рассказали синоптики.

Ночью 19 сентября будет температура от 4 до 9 градусов тепла. Днем - от 12 до 17 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой кратковременный дождь.

В ночь на 20 сентября температура снизится до 3-8 градусов тепла, на поверхности грунта возможны заморозки 0-3 градуса. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.

Ранее мы писали, что примерно полмиллиарда гривен финансирования предусмотрено в новой областной программе социальной защиты населения на 2021 - 2025 гг.

Об этом сообщили в Харьковском облсовете.

По направлениям деятельности в программе предусмотрены.

социальные гарантии многодетных семей – 950 млн грн;

адресная помощь – 310,250 млн грн;

санаторно-курортное лечение и отдых отдельных категорий граждан – 157,980 млн грн;

предотвращение и противодействие домашнему насилию и насилию по признаку пола – 125 млн грн;

улучшение состояния безопасности гигиены труда и производственной среды – 95 млн грн;

поддержка деятельности общественных объединений лиц с инвалидностью, ветеранов и граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 10,2 млн грн.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

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