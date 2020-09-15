Пенсионеры должны получить повышенные выплаты, но не все

Как пишет Politeka.net, в этом месяце правительство подняло минимальную зарплату в Украине до пяти тысяч гривен. В связи с этим 14% пенсионеров (1,6 миллиона человек) могут рассчитывать на более высокую пенсию.

В частности, больше денег выплатят гражданам старше 65 лет с полным страховым стажем, которые не работают и получают минимум - 1712 гривен. Закон гласит, что таким украинцам нельзя платить меньше 40% от минимальной зарплаты.

В связи с ростом последней этой категории пенсионеров полагается не менее двух тысяч гривен в месяц.

В 2020 году ожидается еще одно повышение пенсий - на этот раз в связи с увеличением прожиточного минимума. Специалисты Минсоцполитики подсчитали, что с 1 декабря 30% пенсионеров (порядка трех миллионов человек), смогут получить не менее 1769 гривен.

Сильнее всего новое повышение ощутят на себе украинцы, которые получают высокие пенсии. Так максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, "подрастет" на 570 грн. Прибавку дадут только тем, кто по закону не мог получать большую пенсию. У некоторых пенсионеров размер вырастет еще и за счет специальных надбавок, зависящих от прожиточного минимума.

Так инвалиды войны зависимости от группы смогут получить на 205-370 гривен больше, пострадавшие от взрыва ЧАЭС – на 128-162 гривен, участники боевых действий – на 93 гривны. Кроме того, все упомянутые категории получат дополнительные прибавки в размере 8,5-28,5 гривен.

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