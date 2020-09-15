Правительство планирует разработать нововведения, по которым украинцы при выходе на заслуженный отдых будут получать по две выплаты

При условии, если такие нововведения будут разработаны Кабмином до коцна года, украинцам придется платить дополнительный взнос со своих зарплат, чтобы иметь возможность получать новую выплату, передает Обозреватель.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что накопительные пенсии будут выплачивать наряду с солидарными, которые существуют сегодня.

"Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", – раскрыл он нюансы.

Если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от ежемесячной зарплаты, то на заслуженном отдыхе украинцы могут получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты. Если зарплата по 20 тысяч, то можно будет получить по 2 тысячи дополнительно.

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