Хирург из Винницы за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе

Как передает Politeka.net, о настоящем подвиге медика сообщила украинка на своей страничке в Facebook.

"Более 1,5 тыс. бойцов с АТО прошли за четыре месяца через руки главного хирурга винницкого военно-полевого госпиталя №59 в Сватово Луганской области Андрея Вербы. Вот такие у нас герои”, – написала она.

Одной из самых запоминающихся историй с его практики было спасение украинского снайпера.

Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.

Впервые в истории Украины он успешно провел операцию в зоне боевых действий. Он спас жизнь снайперу, старшему лейтенанту роты разведки. До сих пор наши специалисты во время военных учений в полевых условиях оперировали только на животных.

Тяжелая операция в палатке в зоне АТО длилась полтора часа.

К слову, на Харьковщине заболеваемость китайским вирусом за сутки резко возросла.

В Харьковской области за прошлые сутки количество больных вирусом увеличилось на 2,38% — до 13160 пациентов

Об этом сообщает СНБО.

Известно, что за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтвердили 307 новых случаев (+2,38%), общее количество заболеваний с начала пандемии составляет 13160 пациентов.

За последние сутки в результате вируса умерли три человека (всего количество жертв достигло 275), выздоровели — 70 человек (всего — 3935).

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

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