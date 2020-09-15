На Харьковщине заболеваемость китайским вирусом за сутки резко возросла

В Харьковской области за прошлые сутки количество больных вирусом увеличилось на 2,38% — до 13160 пациентов

Об этом сообщает СНБО.

Известно, что за последние сутки на Харьковщине лабораторно подтвердили 307 новых случаев (+2,38%), общее количество заболеваний с начала пандемии составляет 13160 пациентов.

За последние сутки в результате вируса умерли три человека (всего количество жертв достигло 275), выздоровели — 70 человек (всего — 3935).

Ранее мы писали, что Горсовет Харькова подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном.

Градоначальник находится в больнице с 10 сентября. В то же время, что именно подкосило Кернеса в пресс-службе не уточняют.

Известно, что обязанности в данный момент выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".