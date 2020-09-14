В Харькове хотят переименовать станцию метро имени Малышева

В соответствии с разъяснениями Украинского института национальной памяти станцию должна быть переименована, поскольку Вячеслав Малышев был членом ЦК КПСС в 1939 -1957 годах, сообщает "Объектив".

Институт нацпамяти дал запрос в метрополитен с требованием декоммунизировать эту станцию, однако ответ не получил.

“Мы тоже обратимся к КП “Харьковский метрополитен” и городского совета, а в случае отказа – будем судиться”, – пишут активисты.

Ранее мы писали, что водители троллейбусов в Харькове отказываются перевозить большое количество пассажиров.

Известно, что 11 сентября в Харькове, около 15:00 на остановке "Проспект Гагарина" образовалась пробка.

Водители троллейбусного депо №2 отказались перевозить пассажиров, на которых не хватило мест в салоне.

Кондукторы были явно не довольны происходящим, но все же просили пассажиров покинуть салон.

Приблизительно в 16:00 количество троллейбусов стало уменьшаться, а пассажиров в салоне — увеличиваться.

Директор депо Дмитрий Липовой заявил, что в этой ситуации виноваты полицейские, которые выписывают протоколы и если это не прекратиться, то практика перевозки пассажиров в таком режиме станет нормой.

Он добавил, что готов идти в суд, чтобы опротестовать протоколы, которые полиция составила на водителей. По словам Липового все представители власти города знают о происходящем.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

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