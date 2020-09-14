Пассажиры в харьковских маршрутках не соблюдают карантин

Телеграм-канал "Веха" опубликовал фотодоказательство.

"9:00, маршрутка 219. Соблюдение карантинных мер - везут только сидячих!...вот только не все в масках, но это не столь важно, видимо", - говортся в сообщении.

В другой маршрутке ситуация хуже - пассажиры стоят, и не у всех маски надеты по правилам - нос не прикрыт.

К слову, водителю маршрутки №24 в Харькове назначили 17 тысяч гривен штрафа за нарушение карантина. Как сообщает Реестр судебных решений, днем 1 июля водитель маршрутки №24 перевозил пассажиров от станции метро "Индустриальная" до станции метро "Барабашово".

В салоне было 29 пассажиров, из них 10 стояли и 19 сидели (столько сидячих мест в маршрутке).

Ранее мы писали, что количество летальных случаев от китайского вируса увеличилось в Харьковской области.

За 13 сентября в регионе скончалось 6 человек.

Об этом сообщили в Системе мониторинга распространения эпидемии вируса СНБО Украины.

Всего за время пандемии в Харьковской области умерло 272 человека.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

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