В Харькове существенно похолодало

Как сообщает Sinoptik.ua, в понедельник и вторник, 14 и 15 сентября будет прохладно, переменная облачность, ночью +12, днем - до +23.

В среду, 16 сентября, ясно, без осадков, ночью +13, днем +25 градусов тепла. В четверг, 17 сентября, без осадков, ясно. Ночью +12, а днем столбик термометра поднимется до +28 тепла.

Ранее мы писали, что количество летальных случаев от китайского вируса увеличилось в Харьковской области.

За 13 сентября в регионе скончалось 6 человек.

Об этом сообщили в Системе мониторинга распространения эпидемии вируса СНБО Украины.

Всего за время пандемии в Харьковской области умерло 272 человека.

К слову, телеведущая из Харьковской области заболела китайским вирусом

Об этом Неля Шовкопляс, которая ведет "Сніданок з 1+1", сообщила в своем Instagram.

"Сегодня с вами в эфире "Сніданку з 1+1" была не из студии, а по видеосвязи онлайн. Да, я заболела COVID-19. Накануне в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась — не знаю. Сразу сообщила всем контактным, на работу и в школу детей. К счастью, коллеги, с которыми я была в контакте, уже получили отрицательные результаты своих тестов. Семья еще проходит тестирование", — написала она.

Неля Шовкопляс уточнила, что находится на самоизоляции под контролем врача и придерживается его рекомендаций.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.