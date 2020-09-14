Огромная пробка образовалась на дороге Змиев-Харьков
Люди возвращались домой с берега Северского Донца и мест отдыха в Безлюдовке. Как сообщили очевидцы, затор начинался еще в Васищево, а это около 20 километров от города.
К слову, появились подробности серьезного ДТП с участием скорой помощи.
Целая бригада «скорой», беременная женщина, а также водитель и пассажир иномарки травмировались в результате ДТП, которое произошло в районе рынка «Барабашово».
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Беда случилась со звездой 1+1 из Харьковщины: "На пятый день болезни..."
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Известно, что 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.
Автомобиль «KIA» вспыхнул. Пожар ликвидировали спасатели. В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник.
Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.
Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".
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