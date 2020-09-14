Огромная пробка образовалась на дороге Змиев-Харьков

Люди возвращались домой с берега Северского Донца и мест отдыха в Безлюдовке. Как сообщили очевидцы, затор начинался еще в Васищево, а это около 20 километров от города.

К слову, появились подробности серьезного ДТП с участием скорой помощи.

Целая бригада «скорой», беременная женщина, а также водитель и пассажир иномарки травмировались в результате ДТП, которое произошло в районе рынка «Барабашово».

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Известно, что 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

Автомобиль «KIA» вспыхнул. Пожар ликвидировали спасатели. В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник.

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