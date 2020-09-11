В Харькове возле администрации митинговали против разрешения пророссийским боевикам инспектировать позиции нашей армии на Донбассе
Во время митинга выступили волонтеры, военные и представители различных политических партий, которые осуждали действия правительства, направленные на совместные с боевиками проверки позиций ВСУ.
"Это немыслимо, пускать врага на позиции своей армии. Причем это боевики и террористы. Фактически мы их признаем. Это госизмена", - рассказал один из митингующих Виктор.
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К слову, в Харькове требуют не пускать боевиков на позиции ВСУ.
После новости о том, что представители боевиков ДНР могут попасть на позиции ВСУ для «инспекции», представители Правого Сектора, Фрайкора и Спілки ветеранів АТО выразили свой протест.
На харьковских мостах и путепроводах появились баннеры с надписью «Нет Капитуляции!».
Люди прошедшие войну считают такие действия властей – непосредственной сдачей наших позиций и завоеваний противнику.
К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.
Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.
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